خديجة حمودة ووكالات

قالت رئيسة وزراء پولندا سيديو بيتا إن «قمة دول تجمع (الفيشجراد)، التي عقدت امس ببودابست، جمعتنا بشخصية هامة هي الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي ناقشنا معه التحديات الدولية التي تواجه دولنا وتبادلنا الآراء حول الأمن في المنطقة».

وأعربت رئيسة وزراء پولندا - خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد في ختام أعمال القمة - عن كامل التقدير لدور مصر في تأمين الاستقرار ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية ونشاطات الجماعات الإرهابية في ليبيا. ودعت إلى اتخاذ خطوات محددة لوقف تهديد الإرهاب وكبح الهجرة غير الشرعية، مؤكدة أن مصر شريك رئيسي وبذلت جهدا كبيرا لوقف نشاط الجماعات الإجرامية لتهريب البشر ونجحت في وقف تهريب المهاجرين غير الشرعيين عبر حدودها.

وأضافت: ناقشنا - أيضا خلال القمة - سبل تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر، التي تعد واحدة من أهم الشركاء الاقتصاديين في إفريقيا..وطرحنا فكرة إقامة منطقة صناعية في قناة السويس وإقامة مشروعات للطاقة والسياحة والبنية الأساسية، حيث إن دول التجمع لديها خبرة كبيرة في هذه القطاعات ويمكن لدولنا أن تقوم بمشروعات هامة في مصر. وأعربت عن كامل الدعم للحكومة المصرية لمواصلة التنمية الاقتصادية.. وقالت: «نشجعها على القيام بمزيد من التنمية وندعم تطلع مصر لإقامة علاقات أقوى مع الاتحاد الأوروبي، ونري أن إقامة شراكة ومجلس تعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي سيعزز كثير من هذا التعاون في مختلف المجالات».