القاهرة - هالة عمران

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما نشر في صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بتأجيل صرف علاوة الغلاء الاستثنائية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، مشيرا إلى أن الخبر عار تماما من الصحة.

وقالت الوزارة في تقرير توضيح الحقائق الصادر، أمس الثلاثاء، إنه تواصل مع وزارة المالية، التي نفت صحة تلك الأنباء، مؤكدة التزام الحكومة بصرف علاوة الغلاء الاستثنائية والمقدرة بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، تضاف إلى العلاوة الدورية السنوية، التي ينص عليها القانون والمقدرة بـ7%، لتكون إجمالي العلاوتين 14%، وبحد أدنى 130 جنيها.

وأوضحت، أنه سيتم أيضا صرف علاوة الغلاء الاستثنائية بنسبة 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، تضاف إلى العلاوة الدورية السنوية المقدرة بـ10%، لتكون إجمالي العلاوتين 20%، بحد أدنى 130 جنيها، مشيرة إلى أن صرف العلاوتين سواء للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين بالقانون سيكون بدءا من شهر يوليو الجاري.

وأكدت، أن تلك الزيادة تأتي في إطار إجراءات الحكومة لتخفيف الأعباء عن كاهل العاملين بالجهاز الإداري للدولة لمواجهة آثار الإصلاحات الاقتصادية، وضمان حياة اجتماعية كريمة لهم.

وأوضحت، أنها ستسرع بإتاحة المخصصات المالية للجهات الإدارية في الدولة، لتوفير التمويل المطلوب لصرف العلاوتين معا.