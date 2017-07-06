القاهرة - مجدي عبدالرحمن

تصدت وزارة الصحة ولأول مرة للزيادة السكانية بتشريع جديد قدمته الى مجلس النواب امس ينص على اجراء تعديل عاجل لقانون الخدمة المدنية يتم بموجبه قصر حق المرأة العاملة في اجازة وضع على مرتين فقط طوال خدمتها الوظيفية بدلا من 3 مرات وهو ما يعني اكتفاء الاسرة بطفلين لتخفيض معدل الزيادة السكانية. وقد سلمت نائبة وزير الصحة د.مايسة شوقي البرلمان ولجنة الدفاع والامن القومي في مجلس النواب امس برئاسة كمال عامر مشروع القانون

وينص على تعديل الفقرة الثانية من المادة 52 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 بحيث ينص على ان تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، وبحد أقصى مرتين طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من اليوم التالي للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبي المختص.