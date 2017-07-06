القاهرة - ناهد امام ووكالات

كشف د.مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تفاصيل قرعة الأراضي، التي ستطرحها وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الأسبوع المقبل، لمختلف الشرائح، منها أراض للإسكان الاجتماعي، والمتميز، والأكثر تميزا، يتم طرحها بنظام القرعة العلنية، بـ19 مدينة جديدة، بمساحات مختلفة تتراوح بين 209م2 و1500م2، موضحا أن كراسات الشروط والمواصفات ستكون متاحة بجميع فروع بنك التعمير والإسكان، ابتداء من يوم الأحد الموافق 30 يوليو الجاري.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن القطع المطروحة بمدن: القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، والشروق، والعبور.

والعاشر من رمضان، وبدر، و15 مايو، والمنيا الجديدة، وبرج العرب الجديدة، وسوهاج الجديدة، وطيبة الجديدة، والسادات، وأسيوط الجديدة، وأخميم الجديدة، والفيوم الجديدة، وبني سويف الجديدة، ودمياط الجديدة، وقنا الجديدة.

وبشأن تفاصيل الأراضي المطروحة للإسكان الاجتماعي، قال م. طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية: يتم طرح 12721 قطعة أرض بنظام القرعة العلنية، موزعة كالتالي: 415 قطعة أرض بمدينة العبور، و1177 قطعة أرض بمدينة العاشر من رمضان، و1172 قطعة أرض بمدينة برج العرب الجديدة، و401 قطعة أرض بمدينة بدر، و181 قطعة أرض بمدينة طيبة الجديدة، و1311 قطعة أرض بمدينة أسيوط الجديدة، و2279 قطعة أرض بمدينة السادات، و227 قطعة أرض بمدينة الفيوم الجديدة، و880 قطعة أرض بمدينة قنا الجديدة، و3620 قطعة أرض بمدينة سوهاج الجديدة، و1058 قطعة أرض بمدينة بني سويف الجديدة.

وقال م.طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية: بالنسبة لأراضي الإسكان المتميز، يتم طرح 7373 قطعة أرض بنظام القرعة العلنية، موزعة على المدن التالية: 706 قطع أراض بمدينة 6 أكتوبر، و83 قطعة أرض بمدينة بدر، و732 قطعة أرض بمدينة العاشر من رمضان، و981 قطعة أرض بمدينة السادات، و912 قطعة أرض بمدينة برج العرب الجديدة، و177 قطعة أرض بمدينة بني سويف الجديدة، و698 قطعة أرض بمدينة سوهاج الجديدة، و497 قطعة أرض بمدينة أخميم الجديدة، و647 قطعة أرض بمدينة المنيا الجديدة، و625 قطعة أرض بمدينة قنا الجديدة، و521 قطعة أرض بمدينة أسيوط الجديدة، و520 قطعة أرض بمدينة طيبة الجديدة، و274 قطعة أرض بمدينة الفيوم الجديدة.

وأضاف م.طارق السباعى: بشأن نظام السداد، يتم سداد مقدم الحجز وقدره 50 ألف جنيه لقطعة الأرض بمدينتي أخميم وأسيوط الجديدتين، و100 ألف جنيه لباقي المدن طبقا لكراسة شروط الطرح، ويتم السداد بشيك معتمد (مقبول الدفع أو مصرفي) أو نقدا، في حالة الحصول على قطعة أرض بالقرعة، على أن يتم استكمال سداد نسبة 25% من إجمالي قيمة الأرض خلال فترة لا تزيد على شهرين من تاريخ إجراء القرعة العلنية، بالإضافة إلى (1%مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء)، ويتم سداد باقي ثمن الأرض وقدره 75% من إجمالى الثمن على 3 أقساط سنوية متساوية، بحيث يستحق القسط الأول بعد عام من تاريخ إجراء القرعة العلنية، على أن يتم تحرير شيكات بنكية بقيمة الأقساط باسم جهاز المدينة، موضحا أنه بالنسبة لتوقيتات البناء، فيتم الانتهاء من تنفيذ كامل أعمال البناء خلال 3 سنوات من تاريخ تسلم الأرض، على أن يلتزم المخصص له الأرض بالشروط والمواصفات الواردة بكراسة الشروط.

وأشار المهندس طارق السباعي، نائب رئيس الهيئة للشؤون التجارية والعقارية، إلى أنه بشأن الأراضي السكنية المطروحة بالقرعة «الأكثر تميزا»، فقد تم طرح 3930 قطعة أرض، يتم تخصيصها لأعلى نسبة مقدم، في المدن التالية: 649 قطعة أرض بمدينة ٦ أكتوبر، و41 قطعة أرض بمدينة الشيخ زايد، و16 قطعة أرض بمدينة الشروق، و5 قطع أراض بمدينة دمياط الجديدة، و657 قطعة أرض بمدينة السادات، و45 قطعة أرض بمدينة ١٥ مايو، و6 قطع أراض بمدينة بني سويف الجديدة، و80 قطعة أرض بمدينة سوهاج الجديدة، و380 قطعة أرض بمدينة العبور، و2051 قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة.