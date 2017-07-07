استعنا باستشاري أجنبي عند وضع الأسعار للتأكد من توافقها عالمياً واستجبنا لمطالب البرلمان بمد فترة رفع الدعم حتى 2021

القاهرة - ناهد امام ووكالات

أعلن د. محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء، التي سيتم تطبيقها اعتبارا من يوليو الجاري، والتي سيتم إصدار فاتورة الاستهلاك الخاصة بها في أغسطس القادم.



وقال د.محمد شاكر، إن الوزارة وضعت خطة لمدة خمس سنوات لترشيد دعم الكهرباء مع مراعاة محدودي الدخل، مفيدا بأنهم خفضوا قيمة دعم الكهرباء إلى 20 مليار جنيه.



وأضاف وزير الكهرباء، أن تخفيف الأحمال في السابق كان له تأثير سلبي للغاية على كل المجالات، وأنه خلال عام 2015 مجموع ما تم إدخاله إلى شبكة الكهرباء 6882 ميجاوات وابتداء من يونيو 2015 لم يتم تخفيف الاحمال بالعكس حققوا فائض.



وأكد د.محمد شاكر، أنه حال انخفاض سعر الصرف (الدولار) سيتم خفض أسعار الكهرباء مباشرة، مؤكدا على أن ارتفاع سعر الدولار عالميا وراء زيادة الأسعار وإعادة هيكلة الدعم المقدم للمواطن.



وأضاف وزير الكهرباء أن خطة رفع الدعم تدريجيا لا تعني رفعه نهائيا، وإنما سيظل هناك دعم تبادلي بين كثيفة الاستهلاك ومحدودي الدخل.



وكشف شاكر أنه لولا تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاتفاق مع شركة سيمنز الألمانية لإنشاء أكبر 3 محطات توليد بالعالم بقدرة 14 ألف و400 ميجاوات ببني سويف والعاصمة الإدارية والبرلس، لفشلنا في إتمام هذا المشروع بأسعار منخفضة مقارنة بالأسعار العالمية قائلا: «الرئيس السيسي مفاوض بارع».



وأضاف وزير الكهرباء، أن محطات سيمنز الثلاث توفر مليارا و300 مليون دولار سنويا تكلفة الوقود المستخدم في توليد الطاقة، لافتا إلى أنه خلال 3 سنوات سيتم توفير تكلفة المحطات الثلاث من قيمة وفر الوقود.



وأكد د. محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن مجلس الوزراء هو الذي يتحمل فرق التكلفة بين سعر الكيلو واط ساعة وسعر البيع للمواطن من خلال تحديد نسبة الدعم المقدم من الدولة.



وأشار وزير الكهرباء إلى أن محدودي الدخل منحصرون في شرائح الاستهلاك التي تتراوح استهلاكهم ما بين صفر و 200 كيلو واط وهى الشريحة الثانية والشريحة الثالثة التي تتراوح استهلاكها ما بين 201 و 300 كيلو واط وهم الأكثر دعما في خطة رفع الدعم التي أعدها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.



وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزارة استعانت باستشاري عالمي أجنبي، خلال وضع الأسعار الجديدة للكهرباء كطرف ثالث محايد للتأكد من توافق أسعار الكهرباء مع الأسعار العالمية، وأن الاستشاري الأجنبي أشاد بالأسعار التي تم تحديدها بعد دراستها ومقارنتها بالأسعار العالمية.



وشدد د. محمد شاكر على أن الحكومة ليست سعيدة بتطبيق الزيادة الجديدة لأسعار الكهرباء، ولكن هناك عوامل أجبرت الدولة على ذلك أهمها ارتفاع سعر الصرف عالميا.



وأوضح شاكر أن تعديل الأسعار أمر لابد منه في إطار حركة الإصلاح التي تقوم بها القيادة السياسية، لافتا إلى أن عدم تعديل أسعار الكهرباء كان سيكبد الدولة عجزا 82 مليار جنيه خلال عام 2017/ 2018.



وكشف د. شاكر عن أن الوزارة عرضت خطة رفع الدعم على مجلس النواب ممثل الشعب المصري قبل تطبيقه للأخذ في الاعتبار ملاحظات نواب الشعب على الخطة.



ولفت وزير الكهرباء إلى أنه تمت الاستجابة لمطالب مجلس النواب في مد فترة الدعم عامين لينتهي عام 2021 بدلا من 2019، كما كان مقررا له في الخطة التي تم الإعلان عنها في يوليو 2014.

أسعار الشرائح الجديدة

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو واط (13 قرشا )

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو واط (22 قرشا )

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو واط ( 27 قرشا)

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو واط ( 55 قرشا )

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو واط (75 قرشا )

6- الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كيلو واط (125 قرشا )

7- الشريحة السابعة من يزيد على 1000 كيلو واط لا يحصلون على دعم (135 قرشا)

تعرف على قيمة فاتورة شهر يوليو

وكالات: فيما يلى قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة بشهر يوليو حسب الاستهلاك:

- 50 كيلوواط ساعة شهريا (قيمة الفاتورة التي يتحملها المواطن 7 جنيهات ونصف جنيه).

- 100 كيلوواط ساعة شهريا (قيمة الفاتورة التي يتحملها المواطن 19 جنيها ونصف جنيه).

- 200 كيلوواط شهريا (قيمة الفاتورة التي يتحملها المواطن 60 جنيها).

- 300 كيلوواط (قيمة الفاتورة التي يتحملها المواطن 120 جنيها).

- 400 كيلوواط (قيمة الفاتورة التي يتحملها المواطن 189 جنيها).

- 500 كيلوواط ساعة (قيمة الفاتورة التي يتحملها المواطن 264 جنيها).

- 600 كيلوواط (قيمة الفاتورة التي يتحملها المواطن 339 جنيها).

- 650 كيلوواط (قيمة الفاتورة التي يتحملها المواطن 376 جنيها ونصف جنيه).

- 750 كيلوواط (قيمة الفاتورة التي يتحملها المواطن 511 جنيها ونصف جنيه)

- ألف كيلوواط (قيمة الفاتورة التي يتحملها المواطن 809 جنيهات).

- 2000 كيلوواط (قيمة الفاتورة التي يتحملها المواطن 2740 جنيها).

- 3000 كيلوواط ساعة (قيمة الفاتورة التي يتحملها المواطن 4090 جنيها).

قلق من رجال الأعمال

أعرب عدد من رجال الأعمال عن قلقهم من الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء على تشغيل المصانع وعدم قدرة الكثير منها على الاستمرار مما سيؤدي إلى إغلاق مصانع وتسريح عمالة.

في البداية أكد رئيس جمعية منتجي الملابس الجاهزة يحيى زنانيري، أن الزيادة المحققة في أسعار الكهرباء لابد أن تؤثر على تشغيل كل المصانع وخاصة كثيفة الاستخدام للطاقة.

وقال زنانيري إن ارتفاع التكلفة سينعكس سلبا على الميزة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والعالمية، ويضعف قدرة الدولة على جذب استثمارات جديدة.

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للصناعات د.محمد البهي، إن ارتفاع أسعار الكهرباء لا بد أن يؤثر على كل القطاعات الصناعية، لكن على الرغم من ذلك لا بد من التوجه إلى تقليل الدعم المقرر على الكهرباء وفقا للأسعار العالمية المطبقة في الأسواق العالمية حيث مازالت حتى الآن الأسعار المطبقة أقل من المستويات العالمية.