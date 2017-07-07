القاهرة - هناء السيد

أعرب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر د.أحمد الطيب عن تقدير الأزهر لدور المرأة وفضلها في النهوض بالمجتمعات، ودعم دورها في البناء والتجديد والإبداع والتطوير والتنمية، حيث يطالب دائما بتمكينها واحترام حقوقها التي كفلها الإسلام لها قبل أن تنادي بها المنظمات الحقوقية في العالم.

جاء ذلك خلال استقبال الامام الاكبر بمشيخة الازهر امس وفد سيدات مصر بالخارج المشاركات في مؤتمر «مصر تستطيع بالتاء المربوطة».

وقال فضيلة الإمام الأكبر إن الأزهر يتحرك على كل المستويات لتحصين الشباب ضد الفكر المتطرف عبر قوافل السلام التي زارت 14 دولة حول العالم، لنشر ثقافة السلام والحوار والتعايش في هذه الدول، ودعم الخطاب المعتدل، ومن خلال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف باللغات الأجنبية الذي يقوم بتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتقديم تعاليم الإسلام السمحة إلى الشباب، لتحصينهم من الوقوع في براثن الجماعات المتطرفة.

وأشار فضيلة الإمام الأكبر إلى أن الأزهر في إطار جهوده الوطنية أعد مقترحا بمشروع قانون مكافحة الكراهية والعنف باسم الدين، للحد من مظاهر الكراهية والتعصب التي تروج لها بعض الجماعات والتيارات المتشددة، والعمل على مواجهة الأفكار الشاذة، واتخاذ كل السبل من أجل نشر ثقافة التسامح والأخوة بين أبناء الوطن الواحد حفاظا على تماسك المجتمع واستقراره.

من جانبه، قال وفد سيدات مصر بالخارج إن الأزهر الشريف مؤسسة عزيزة على قلوب المصريين، يشهد لها ما يزيد على ألف عام من الوسطية والاعتدال واحترام التعددية الفكرية وقبول الآخر، مؤكدا أن أبناء الجيلين الثاني والثالث المقيمين بالخارج في حاجة إلى الأزهر وعلمائه لتعلم اللغة العربية وتنشئتهم على الدين الصحيح، ومواجهة المنظمات التي تحاول بث سمومها في عقول الأطفال.

وذكر أعضاء الوفد أنهم ما زالوا يذكرون ويفخرون بهذا اللقاء التاريخي الذي جمع فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان في مشيخة الأزهر، وهو ما يؤكد دور الأزهر التاريخي في نشر السلام الذي هو رسالة الإسلام إلى العالم.

وأكدوا ضرورة إرسال البعثات الإسلامية للخارج، وإنشاء مراكز إسلامية تابعة للأزهر الشريف بدول الخارج.

كما قدم شيخ الأزهر نسخة من أعمال الأزهر بكل اللغات للسيدات المشاركات بمؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة، مشيدا بدور المرأة المصرية في مكافحة الإرهاب والدفاع عن صورة مصر والإسلام في الخارج.