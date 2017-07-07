قال اللواء لطفي عياد مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية، أن قطاع مصلحة الأحوال المدنية قد واصل تطوير خطة الأداء بقطاع مصلحة الأحوال المدنية باستحداث وافتتاح منافذ جديدة.

واشار مساعد وزير الداخلية إلى أنه تم تفعيل إمكانية استخراج مصدرات القطاع من خلال موقع القطاع على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) عبر الموقع www.cso.gov.eg، ومركز الكول سنتر عبر الأرقام 16582 ـ 090070999 ـ 24004400، حيث تتيح تلك الوسائل استخراج مصدرات القطاع في سهولة ويسر وتوصيلها للمواطنين بمحال إقامتهم دون تحميلهم مشقة ونفقات الانتقال لمنافذ القطاع.