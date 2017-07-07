دعا وزير الموارد المائية والري د.محمد عبد المطلب إلى تعاون عربي مشترك في مجال تحلية مياه البحر وإجراء بحوث مشتركة لحل مشكلات المياه في العالم العربي.



وطالب عبد المطلب - في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للدورة التاسعة للمجلس الوزاري العربي للمياه بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية امس - بإنتاج عربي لمحطات تحلية مياه البحر وبحوث مشتركة لحل مشاكل المياه والتعاون العربي في استيراد المحاصيل والزراعة خارج الحدود، وهو ما يمكن أن يقلل التكلفة من خلال وضع استراتيجية عربية واحدة لتعظيم الفائدة في هذه المجالات.

وأعرب عن أمله في أن تتضافر الجهود العربية خلال المرحلة المقبلة لمواجهة التحديات التي تواجه الدول العربية في مجالات المياه.