أعلن الجيش المصري مقتل وإصابة 26 عسكرياً وأكثر من 40 إرهابياً، في الهجوم المسلح الذي وقع صباح اليوم الجمعة، في مدينة رفح التابعة لمحافظة شمال سيناء.



وقال بيان للمتحدث العسكري المصري، إن القوات بشمال سيناء "نجحت في إحباط هجوم إرهابي للعناصر التكفيرية على بعض نقاط التمركز جنوب رفح".



وأضاف البيان: "أسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 40 فرد تكفيري وتدمير 6 عربات، وتعرض قوات إحدى النقاط لانفجار عربات مفخخة نتج عنها استشهاد وإصابة 26 من القوات المسلحة".



وتابع البيان: "جار تمشيط المنطقة ومطاردة العناصر الإرهابية".



وكانت مصادر أكدت مقتل 10 عسكريين، بينهم العقيد أحمد منسي قائد كتية الصاعقة 103، فضلا عن عدد من المسلحين.



وتنشط في شبه جزيرة سيناء عدة مجموعات مسلحة متطرفة، أخطرها تنظيم "أنصار بيت المقدس" التابع لتنظيم "داعش".