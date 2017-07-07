أكدت مصلحة الجمارك عدم صحة ما تناقلته بعض المواقع الإلكترونية بأن مصلحة الجمارك أعلنت عن إجراءات جمركية جديدة، وقالت إن قواعد التعريفة الجمركية مستقرة، ولم يتم أية تعديلات على قوائمها.



وأفاد بيان لمصلحة الجمارك بأنه لم يتم تعديل أحكام قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 أو تعديل أحكام لائحته التنفيذية، وأن قواعد الإجراءات الجمركية على الأمتعة الشخصية والسلع الواردة بصحبة الراكب سواء كان الراكب مقيم أو سائح للاستعمال الشخصي أو غير ذلك، فإن هذه القواعد القانونية والإجراءات سارية ومستمرة دون تعديل وتراعي كافة الحالات الإنسانية والصحية على أعلى المستويات المعمول بها على مستوى العالم.



وأضافت مصلحة الجمارك أن ما تناقلته تلك المواقع عار تماما عن الصحة، وأن الهدف من نشرها هو حدوث بلبلة مغرضة بين المواطنين والمسافرين بهدف زعزعة الثقة بين الدولة ومواطنيها أو بينها وبين القادمين إليها في عصر يشهد الجميع بمستوى الخدمة العالي الذي يجده الجميع في جمارك المطارات المصرية.