أكدت مصلحة الجمارك عدم صحة ما تناقلته بعض المواقع الإلكترونية بأن مصلحة الجمارك أعلنت عن إجراءات جمركية جديدة.
وقالت إن قواعد التعريفة الجمركية مستقرة، ولم يتم أي تعديلات على قوائمها.
وأفاد بيان لمصلحة الجمارك بأنه لم يتم تعديل أحكام قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 أو تعديل أحكام لائحته التنفيذية، وأن قواعد الإجراءات الجمركية على الأمتعة الشخصية والسلع الواردة بصحبة الراكب سواء كان الراكب مقيما أو سائحا للاستعمال الشخصي أو غير ذلك، فإن هذه القواعد القانونية والإجراءات سارية ومستمرة دون تعديل.