خطوة جديدة على طريق تطهير سيناء من العناصر الإرهابية والبؤر الإجرامية، ترسخت في نجاح قوات إنفاذ القانون في إحباط هجوم إرهابي للعناصر التكفيرية على بعض نقاط التمركز جنوب رفح وأسفر عن مقتل أكثر من 40 فردا تكفيريا وتدمير 6 عربات.



وأوضح العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة في بيان رسمي، أنه أثناء التعامل مع العناصر الإرهابية تعرضت قوات إحدى النقاط لانفجار عربات مفخخة نتج عنها استشهاد وإصابة 26 فردا من أبطال القوات المسلحة.

ونعت القوات المسلحة شهداء الوطن الأبرار، داعين الله عز وجل أن يتغمدهم برحمته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان. وكان الهجوم قد حدث صباح امس، حيث أحبطت قوات إنفاذ القانون بالتعاون مع القوات الجوية الهجوم الذي استهدف حاجزا لقوات الأمن بمنطقة البرث جنوب رفح.

وقالت مصادر أمنية وطبية إن الانفجار تسبب في سقوط عدد من الشهداء والمصابين من قوة الارتكاز الأمني المتواجدة على الحاجز، وتم الدفع على الفور بسيارات إسعاف نقلتهم الى مستشفى العريش.

وأشارت المصادر إلى أن التفجير أعقبه محاولة لهجوم مسلح نفذه عدد من الإرهابيين، وبدورها قامت القوات بمحاصرتهم، ثم ملاحقتهم، ولا تزال أعمال تمشيط المنطقة مستمرة، لافتة إلى أنه جار تحديد أسماء الشهداء والتجهيز لنقلهم إلى محافظاتهم.

وكانت الفترة الأخيرة شهدت نشاطا مكثفا ونجاحا يوما تلو الآخر لقوات إنفاذ القانون في تطهير أرض الفيروز من العناصر التكفيرية، كان آخرها تمكن الجيش الثاني الميداني بشمال سيناء، من اكتشاف وتدمير جسم نفق رئيسي وضبط اثنين تكفيريين وكمية من المواد المخدرة، وذلك أثناء مداهمة وتمشيط مناطق مكافحة النشاط الإرهابي وملاحقة العناصر التكفيرية وقطع طرق الإمداد عنهم، كما تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثانى الميدانى من اكتشاف وتدمير جسم نفق رئيسي بعمق حوالي 10 أمتار على الشريط الحدودي بشمال سيناء عثر بداخله على 3 موتور سحب ـ كيبلات كهرباء/ اتصالات، فضلا عن ضبط دراجتين ناريتين خاصة بالعناصر التكفيرية، وضبط فردين تكفيريين - بندقية آلية وخزنتين وكمية من الذخائر.

ولم تتوقف نجاحات قوات إنفاذ القانون عند هذا بل انها تمكنت في اليوم التالي مباشرة من اكتشاف وتدمير مخزن يحتوي على عدد 4610 كغم من نبات البانجو المخدر وضبط عربة فنطاس مياه بداخلها 659 قاروصة سجائر معدة للتهريب، حيث تمكنت من ضبط تكفيريين شديدي الخطورة بوسط سيناء.

وأوضح البيان الصادر ظهر امس عن العقيد تامر الرفاعي أن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني، تواصل إحكام سيطرتها الأمنية على الطرق والمعابر لضبط العناصر التكفيرية والإجرامية.

في السياق نفسه، أعلنت القوات المسلحة عن مواصلة قوات انفاذ القانون لعمليات تمشيط للمناطق المتاخمة لمحيط الهجوم الارهابي.

وقالت القوات المسلحة ـ في بيان لها ـ انه عقب وقوع الحادث الارهابي من التكفيريين الذين كانوا يرتدون ملابس تشبه الزي العسكري وتدمير عدد من العربات المشاركة في تنفيذ الهجوم، بدأت القوات على الفور عمليات التمشيط، بهدف القضاء على باقي العناصر الارهابية التي فرت هاربة في مناطق الزراعات والدروب الصحراوية بالمنطقة.

الأزهر يؤكد رفضه القاطع لجميع أشكال العنف والإرهاب

القاهرة - مجدي عبدالرحمن

أدان الأزهر الشريف بشدة الهجوم الإرهابي الخسيس على حاجز أمني جنوب مدينة رفح، مؤكدا رفضه القاطع لكافة أشكال العنف والإرهاب، مشددا على أن مثل هذه الأعمال الإرهابية تتنافى مع تعاليم الإسلام السمحة وكافة الأديان السماوية والتقاليد والأعراف الإنسانية، داعيا إلى ضرورة التصدي بقوة وحسم لهذه العناصر الإرهابية المارقة التي لا تريد الخير للبلاد والعباد.

ويجدد الأزهر الشريف دعمه لقوات الجيش والشرطة في مواجهة هذه القوى الظلامية، مطالبا جموع الشعب المصري بالوقوف وراء رجال الجيش والشرطة في حربهم ضد الإرهاب.

نواب: نقف صفاً واحداً خلف أبطال قواتنا المسلحة

القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن

أكد أعضاء مجلس النواب وقوفهم بقوة خلف القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب الغاشم الذي يستهدف جنودها، والتي كان آخرها الهجوم الإرهابي جنوب مدينة رفح، وكذلك ضد الدول الداعمة له.

فمن جهتها، نعت النائبة مارغريت عازر عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب شهداء شعب مصر الأبطال من قواتنا المسلحة الأوفياء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداء من أجل الوطن وأمنه وأمانه واستشهدوا وهم يؤدون واجبهم الوطني دفاعا عن وطنهم الغالي، فهم الذين وهبوا أنفسهم وأرواحهم الطاهرة لوطنهم وتصدوا بكل قوة وعزيمة للعدوان الغاشم الغادر ألا وهو الإرهاب المدعم والممول من جانب دول مجاورة ترعاه وتموله، فهم من يقتلون الأبرياء من شعوب بعض الدول بالمنطقة.

وأكدت عازر أن شعب مصر العظيم الوفي يقف صفا واحدا خلف الأبطال من رجال قواتنا المسلحة البواسل للقضاء على هذه البؤر الإجرامية.

من جهته، نعى النائب عبدالرحيم شهداء مصر البواسل، قائلا «مرة أخرى نودع شهداءنا، أعرف أنها لن تكون الأخيرة، لكننا منتصرون في النهاية بإذن الله».

من جانبه، دان النائب مجدي بيومي عضو مجلس النواب، الحادث الإرهابي، مؤكدا أن مصر تخوض حربا شرسة ضد الإرهاب الذي يريد النيل من استقرار هذا الوطن، مشيرا إلى أن هذه العمليات الإرهابية النوعية تزيدنا إصرارا وعزيمة على دحر الإرهاب والإرهابيين.

استشهاد ضابط أمن وطني بعد خروجه من صلاة الجمعة بالقليوبية

وكالات: استشهد امس بعد صلاة الجمعة الملازم أول إبراهيم عزازي الضابط في قطاع الأمن الوطني بعد خروجه من صلاة الجمعة في منطقة الجبل الأصفر بمحافظة القليوبية.

وقال شهود عيان إن مجهولين أطلقوا النيران على الضابط عقب خروجه من المسجد وبعد انتهاء صلاة الجمعة مباشرة.