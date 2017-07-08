أعلنت وزارة الإسكان عن 28 ألف قطعة أرض في مختلف المدن الجديدة لمختلف الشرائح، وفيما يلي خطوات حجز قطعة أرض ضمن الأراضي المعلنة عن طريق سؤال وجواب بحسب «اليوم السابع» الاخباري:

كم عدد القطع التي أعلنت عن طرحها وزارة الإسكان؟

٭ وزارة الإسكان أعلنت عن 28 ألف قطعة أرض في مختلف المدن الجديدة بـ19 مدينة جديدة.

كم تتراوح مساحات الأراضي؟

٭ مساحات الأراضي تتراوح بين 209 أمتار و1500 متر مربع.

متى يتم طرح كراسات الشروط في البنوك؟

٭ كراسات الشروط سيتم طرحها في فروع بنك التعمير والإسكان اعتبارا من يوم 30 يوليو الجاري.

هل تتضمن القرعة أراضي أخرى بخلاف أراضي الإسكان الاجتماعي؟

٭ القرعة الجديدة تتضمن أراضي للإسكان الاجتماعي، وأراضي مميزة وأخرى أكثر تميزا.

ما المدن التي تتضمنها القرعة؟

٭ القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، والشروق، والعبور، والعاشر من رمضان، وبدر، و15 مايو، والمنيا الجديدة، وبرج العرب الجديدة، وسوهاج الجديدة، وطيبة الجديدة، والسادات، وأسيوط الجديدة، وأخميم الجديدة، والفيوم الجديدة، وبني سويف الجديدة، ودمياط الجديدة، وقنا الجديدة.

ما المزايا التي تقدمها الوزارة للحاجزين؟

٭ وزارة الإسكان تقدم للحاجزين نماذج معمارية بجميع رسوماتها التنفيذية اللازمة لاستصدار التراخيص.

كم عدد الأراضي التي يتم طرحها بالنسبة لأراضي الإسكان الاجتماعي؟

٭ بالنسبة لأراضي الإسكان الاجتماعي: سيتم طرح 12721 قطعة أرض بنظام القرعة العلنية.

ما المدن؟ وكم عدد القطع التي تتضمنها قرعة أراضي الإسكان الاجتماعي؟

٭ عدد القطع والمدن التي تتضمنها قرعة الإسكان الاجتماعي:

ـ 415 قطعة أرض بمدينة العبور.

ـ 1177 قطعة أرض بمدينة العاشر من رمضان.

ـ 1172 قطعة أرض بمدينة برج العرب الجديدة.

ـ 401 قطعة أرض بمدينة بدر.

ـ 181 قطعة أرض بمدينة طيبة الجديدة.

ـ 1311 قطعة أرض بمدينة أسيوط الجديدة.

ـ 2279 قطعة أرض بمدينة السادات.

ـ 227 قطعة أرض بمدينة الفيوم الجديدة.

ـ 880 قطعة أرض بمدينة قنا الجديدة.

ـ 3620 قطعة أرض بمدينة سوهاج الجديدة.

ـ 1058 قطعة أرض بمدينة بني سويف الجديدة.

ما نظام السداد؟

٭ نظام السداد يتمثل في الآتي:

- يتم سداد مقدم الحجز وقدره 25 ألف جنيه نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو مصرفي.

- استكمال سداد الدفعة المقدمة (25%) +1% مصاريف إدارية +0.5% مجلس أمناء، من إجمالي ثمن الأرض خلال فترة لا تزيد على شهرين من تاريخ إجراء القرعة العلنية.

- يتم سداد باقي ثمن الأرض وقدره 75% من إجمالي الثمن بدون فوائد على ثلاثة أقساط سنوية متساوية.

- يستحق سداد القسط الأول منها بعد عام من تاريخ إجراء القرعة العلنية.

- يتم تحرير شيكات بنكية بقيمة الأقساط باسم جهاز المدينة.

كم عدد القطع التي يتم طرحها بالنسبة لأراضي الإسكان المتميز؟

٭ بالنسبة لأراضي الإسكان المتميز: يتم طرح 7373 قطعة أرض.

ما عدد القطع الأراضي بالنسبة لمحور الأراضي المتميزة؟

٭ عدد القطع والمدن التي تتضمنها القرعة:

ـ 706 قطع أراض بمدينة 6 أكتوبر.

ـ 83 قطعة أرض بمدينة بدر.

ـ 732 قطعة أرض بمدينة العاشر من رمضان.

ـ 981 قطعة أرض بمدينة السادات.

ـ 912 قطعة أرض بمدينة برج العرب الجديدة.

ـ 177 قطعة أرض بمدينة بني سويف الجديدة.

ـ 698 قطعة أرض بمدينة سوهاج الجديدة.

ـ 497 قطعة أرض بمدينة أخميم الجديدة.

ـ 647 قطعة أرض بمدينة المنيا الجديدة.

ـ 625 قطعة أرض بمدينة قنا الجديدة.

ـ 521 قطعة أرض بمدينة أسيوط الجديدة.

ـ 520 قطعة أرض بمدينة طيبة الجديدة.

ـ 274 قطعة أرض بمدينة الفيوم الجديدة.

ما نظام السداد؟

ـ يتم سداد مقدم الحجز وقدره 50 ألف جنيه لقطعة الأرض بمدينتي أخميم وأسيوط الجديدتين، و100 ألف جنيه لباقي المدن.

ـ يتم استكمال سداد نسبة 25% من إجمالي قيمة الأرض خلال فترة لا تزيد على شهرين من تاريخ إجراء القرعة.

ـ يتم سداد باقي ثمن الأرض وقدره 75% من إجمالي الثمن على 3 أقساط سنوية متساوية.

ـ يستحق القسط الأول بعد عام من تاريخ إجراء القرعة العلنية.

ـ يتم الانتهاء من تنفيذ كامل أعمال البناء خلال 3 سنوات من تاريخ تسلم الأرض.

كم عدد القطع التي يتم طرحها في محور الأراضي الأكثر تميزا؟

٭ يتم طرح 3930 قطعة أرض.

ما نظام السداد؟

٭ يتم التخصيص للمقدمات الأعلى سعر.

كم يصل عدد القطع وأسماء المدن التي تتضمنها القرعة بالنسبة لمحور الأراضي الأكثر تميزا؟

٭ المدن وعدد القطع:

ـ 649 قطعة أرض بمدينة ٦ أكتوبر.

ـ 41 قطعة أرض بمدينة الشيخ زايد.

ـ 16 قطعة أرض بمدينة الشروق.

ـ 5 قطع بمدينة دمياط الجديدة.

ـ 657 قطعة أرض بمدينة السادات.

ـ 45 قطعة أرض بمدينة ١٥ مايو.

ـ 6 قطع أراضي بمدينة بني سويف الجديدة.

ـ 80 قطعة أرض بمدينة سوهاج الجديدة.

ـ 380 قطعة أرض بمدينة العبور.

ـ 2051 قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة.

ما نظام السداد؟

٭ لا يقل مقدم الحجز عن 50% من القيمة الإجمالية لقيمة الأرض.