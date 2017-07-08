أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والموانئ التابعة لها ملتزمة بتنفيذ قرارات منع السفن القطرية من المرور في هذه الموانئ أو دخولها، حرصا على الأمن القومي المصري.

وقال الفريق مميش - في تصريح صحافي امس - ان ذلك يأتي في ضوء قطع العلاقات الديبلوماسية مع دولة قطر، وتنفيذا لقرارات الدولة المصرية بشأن وقف التعامل مع قطر، وأضاف أن أي قرارات صادرة من الدولة المصرية بشأن هذا الأمر تسري على جميع الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لأنها مياه إقليمية، تحكمها الدولة المصرية في مرور السفن من عدمه، لكن لا يسري الأمر على قناة السويس.

وأشار إلى أنه وفقا لاتفاقية القسطنطينية لسنة 1869، فإن هيئة قناة السويس ملتزمة بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الدولة المصرية، حيث إن قناة السويس مجرى ملاحي عالمي لا يجوز إغلاقه أمام حركـــة السفـــن العابــرة.

وأوضح أن السفن القطرية المارة بموانئ المنطقة ليست حاملات بضائع كبيرة، أما ما تمر بالمجرى الملاحي بقناة السويس فهي سفن غاز ولا يمكن منع عبورها.

من ناحية أخرى، أكد مميش عدم تأثر حركة تداول البضائع وكذلك إيرادات الهيئة الاقتصادية بهذه القرارات نظرا لعدم تردد سفن تابعة لخطوط بحرية منتظمة تنتمي لهذه الدولة على موانئ الهيئة أو محطات الحاويات المعاملة في موانئها.