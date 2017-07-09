القاهرة - خديجة حمودة

دانت مصر بأشد العبارات الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في محافظة القطيف شرق السعودية، وأسفرا عن استشهاد رجل أمن سعودي وإصابة 8 آخرين.

وأعربت الخارجية المصرية عن خالص تعازيها حكومة وشعبا لأسرة الشهيد، وكذلك تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وأكدت الوزارة في بيان لها على تضامن مصر ووقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة الإرهاب والتطرف، الذي يستهدف زعزعة أمنها واستقرارها، ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية، لوأد مخططات التنظيمات والخلايا الإرهابية، حماية لأمنها وحفاظا على سلامة مواطنيها.

وجدد البيان التأكيد على الموقف المصري الثابت المناهض لكل أشكال وصور الإرهاب والتطرف، مشددا على ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لمكافحة ظاهرة الإرهاب من خلال إيجاد رؤية شاملة، تهدف إلى وقف انتشارها، والتصدي لمموليها، وأدوات الترويج لها.