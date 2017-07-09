قرر د.حسن راتب، رجل الأعمال، التبرع بـ«ثلث ثروته» لصالح إقامة مشروعات للشباب في إطار قناعته بضرورة اضطلاع رجال الأعمال بدورهم في تنمية العمل الاجتماعي الأهلي، وأنشأ مؤسسة اجتماعية لبدء القيام بهذا الدور.

ووقع الدكتور حسن راتب، بروتوكولا مع البنك الأهلي لتحقيق هذا الهدف، معتبرا البنك الأهلي أحد رواد العمل المصرفي في مصر.

وأوضح راتب، أن الفكرة التي تبناها هي تعظيم دور الوظيفة لرأس المال، مشيرا إلى أنه بعد 40 عاما من العمل في السوق المصرية، وبعد أن تكونت لديه مجموعة ناجحة تضمنت مشروعات متميزة، قرر من ١/١/٢٠١٧ أن يأخذ ثلث الثروة ويعظم بها دور الوظيفة الاجتماعية لرأس المال، ومن هنا جاءت فكرة تأسيس المؤسسة الاجتماعية، مؤكدا أن ثلث الثروة يعني الثلث في مصنع الأسمنت وجامعة سيناء وقناة المحور أي أن الثلث من كل ما يمتلكه أصبح مملوكا لهذه المؤسسة.

وأوضح راتب أن تلك المؤسسة ليست لرعاية الفقراء فقط بقدر ما هي مؤسسة للإبداع والابتكار ومشروعات الشباب، منوها بأن حجمها يزيد على 2 مليار جنيه، وسيتم تنميتها وتنفيذ مشروعات مبتكرة تنمي وتحفز الشباب وتعطيهم أمالا حقيقة للغد.