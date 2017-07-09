القاهرة - ناهد امام

أكدت د.سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي لـ«الأنباء» بأنها ستقوم الأيام القليلة المقبلة بإعداد قائمة بالمشروعات المتاحة في محور التنمية بالتنسيق مع رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة الفريق مهاب مميش لعرضها امام المستثمرين الإسبان للمشاركة في تنفيذها.

وقالت نصر إن رجال ورواد الاعمال الاسبانية ورئيسها جواكيم جاي دو مونتيلا، سيقومون بتحديد مشروعات للتعاون المشترك في مجالات النقل واللوجستيات اضافة إلى مشروعات تحليه ومعالجة المياه وقطاعات الطاقة المتجددة وصناعة السيارات والصناعات الغذائية واللوجستيات والبنية الاساسية.

واشارت إلى أن قائمة المشروعات من المقرر ان يتم عرضها على الجانب الاسباني خلال اقامة مؤتمر استثماري عن مصر في برشلونة لشرح مناخ الاستثمار فيها واهم القطاعات الواعدة التي تبحث عن مستثمرين أجانب. وخلال لقائها في برشلونة بأعضاء جمعية رجال ورواد الاعمال الاسبانية، أوضحت أن الشركات الإسبانية العاملة حاليا في مصر يبلغ عددها 226 شركة، وبلغت مساهمتها الإجمالية 1.1 مليار دولار، لتحتل المرتبة 16 بين الدول التي تستثمر في مصر، مشيرة إلى ان الحكومة المصرية تتطلع إلى زيادة الاستثمارات الإسبانية حتى تصبح من اعلى 10 دول مستثمرة في مصر. مؤكدة ان الحكومة المصرية تعمل على جذب استثمارات اجنبية جديدة، وإدخال تكنولوجيات متطورة.