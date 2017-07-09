القاهرة - مجدي عبدالرحمن

نفى د.كمال الجنزوري مستشار رئيس الجمهورية الأنباء التي تداولها عدد من وسائل التواصل الاجتماعي عن وفاته، مؤكدا أنه يباشر عمله بشكل طبيعي بمكتبه الخاص بمنطقة شيراتون.

وأضاف الجنزوري أن تلك الشائعة هي السادسة من نوعها، مبديا استغرابه من اختياره هو تحديدا لإطلاق تلك الشائعات، مشددا على انه لا يعلم وجه الاستفادة من إطلاق هذه الشائعات، متابعا: «استقبلت ما لا يقل عن ألف اتصال منذ منتصف الليل حتى عصر امس».

ووجه رئيس الوزراء الأسبق رسالة إلى مصدري تلك الشائعات: «عيب، ما يصحش كده، كل واحد ليه أقارب ومحبين بيخافوا عليه، هذا ليس فيه سبق إعلامي بل ضرر على حياة أسر بأكملها، أناشدكم الدقة».