القاهره - هناء السيد

انطلقت بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية اجتماعات الدورة السابعة والأربعين للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، برئاسة د.عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبحضور البروفيسور إبراهيم الدخيري مدير عام المنظمة، ومشاركة وزراء الزراعة وممثلي وزارات الزراعة من كل من: اليمن، ليبيا، الجزائر، العراق، الأردن، وجزر القمر، بالاضافة الى مصر.

واستهل الاجتماع اعماله بالوقوف دقيقة حدادا على ضحايا الهجوم الارهابي الذي شهدته مدينة رفح في سيناء، وعبر المشاركون عن تعازيهم لمصر، معربين عن ثقتهم في قدرة مصر على دحر الارهاب ومواصلة مسيرة التنمية.

واكد الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة ورئيس المجلس اهمية الاجتماع في ظل المخاطر والتهديدات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه دول المنطقة والتحديات التنموية لاسيما الامن الغذائي والامن المائي، داعيا الى تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة تلك التحديات وتحقيق الاستغلال الامثل للموارد المتاحة وبما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي.

واكد البنا في كلمته امام الجلسة الافتتاحية للاجتماع حرص مصر على دعم مسيرة التكامل الاقتصادي العربي وتحقيق التنمية المستدامة والامن الغذائي