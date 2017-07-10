إعداد: مجدي عبدالرحمن هالة عمران - ناهد إمام

٭ زيادة أسعار تذاكر «المترو» في 2018: قال وزير النقل د.هشام عرفات ان تذاكر مترو الأنفاق ستحدث بها زيادة في الربع الأخير من العام المقبل، موضحا أن الأسعار ستبدأ من 2 و3 و4 جنيهات على حسب مراحل المحطات، مشيرا إلى أن تذاكر قطارات السكك الحديد ستشهد زيادة هي الأخرى ولكن بعد وصول الجرارات الجديدة وتحسين الخدمة.

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٭ «بنك مصر»: لا رفع للفائدة على الشهادات الادخارية: نفى بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية، رفع الفائدة على الشهادات الادخارية بجميع أنواعها.

وقال مسؤول بالبنك ان ما تم تداوله على مواقع السوشيال ميديا بشأن رفع الفائدة على الشهادات الادخارية عار تماما من الصحة، مؤكدا لجنة الأصول والخصوم بمصرفه المعروفة باسم «أليكو» المنوطة بالقرار، لم تنعقد حتى الآن، ولم يتم البت نهائيا في رفع الفائدة على الأوعية الادخارية بالبنك.

وأضاف أن البنك يعكف حاليا على دراسة الموقف، وما له من آثار واتخاذ القرار المناسب من خلال اللجان المعنية، وأن قرار البنك المركزي برفع الفائدة هو قرار وقتي قابل للتغيير.

وكان تم تداول أخبار على مواقع السوشيال ميديا برفع بنك مصر الفائدة على الشهادة الماسية لتصل فائدتها إلى 25%.

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٭ «البنك الأهلي» ينفى إصدار شهادات جديدة بعائد سنوي مرتفع: نفى يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري إصدار البنك أي شهادات جديدة بعائد سنوي أعلى في الوقت الحالي، تماشيا مع زيادة أسعار الفائدة 2% والتي أقرها البنك المركزي الخميس الماضي.

وقال أبو الفتوح ـ في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط ـ أن شهادات الادخار ذات عائد 16% و20% مستمرة بنفس أسعار الفائدة الحالية وذلك للبيع للعملاء، كاشفا عن أن إجمالي حصيلة هذه الشهادات بلغت حتى الآن 300 مليار جنيه.

وأوضح أن قرار البنك المركزي برفع الفائدة بنسبة 2% يرجع إلى ارتفاع مستويات التضخم، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وهو قرار وقتي قابل للتغيير.

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٭ الحكومة تبدأ فورا في تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي الجديدة: بدأت الحكومة على الفور تنفيذ التكليفات التي وجهها اليها الرئيس عبدالفتاح السيسي في اجتماعه اول من امس.

وشرعت الخطوة برفع درجة الاستعداد الامني وتوفير الاحتياطيات اللازمة والكافية من السلع الاساسية وزيادة المعروض منها بالتوازي مع تشديد الرقابة على الاسواق وضبط الاسعار لتخفيف الاعباء على المواطنين.

واعلنت وزارة الداخلية حالة الطوارئ القصوى بين جميع قطاعاتها، حيث اجتمع وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار بعدد من كبار مساعديه وكلفهم بسرعة تنفيذ الضربات الامنية الاستباقية ضد العناصر الارهابية والتعامل معهم بكل حزم.

وكلف وزير الداخلية ايضا رجال المباحث والمعلومات والتوثيق والانترنت بسرعة رصد حسابات ومواقع العناصر الارهابية على مواقع التواصل الاجتماعي لتحديد القائمين عليها وضبطهم بعد العثور على اجهزة لاب توب وهواتف محمولة مع عناصر ارهابية لقيت مصرعها بمدينة اكتوبر ومحافظة الاسماعيلية.

في السياق، قرر وزير التموين د.علي المصيلحي زيادة احتياطي السكر من 70 الفا الى 140 الفا والزيت من 70 الفا الى 110 آلاف طن.

واكد مستشار وزير التموين د.محمد سويد ان هذه الزيادة تأتي في اطار سعي الوزارة لتوفير كميات من السلع الاساسية المدعومة في البطاقة التموينية بعد رفع حجم الدعم للفرد من 21 الى 50 جنيها خلال الشهر الجاري.

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٭ مميش: الانتهاء من أرصفة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وأنفاقها بحلول يونيو 2018: قال رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة الفريق مهاب مميش إنه جار العمل على الانتهاء من الأرصفة البحرية وكذلك الأنفاق للمنطقة الاقتصادية في يونيو 2018، مشيرا الى انه بعدها سيكون هناك إقبال كبير على المنطقة من المستثمرين، مؤكدا أن هناك عددا من الصناعات الخفيفة والغذائية والالكترونية التي يمكن أن تتم في بورسعيد ويتم وضعها ضمن الخريطة الاستثمارية.

جاء ذلك خلال استقبال مميش لوزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم ووفد المجلس الثقافي الأميركي برئاسة م.طارق سليمان رئيس المجلس الثقافي للتعرف على المنطقة الاقتصادية وما تشهده من إنشاءات وتنفيذ مشروعات وما يتم إنجازه من انفاق وارصفة الموانئ ببعض مناطق الهيئة.

وأكد مميش السعي لإحداث تكامل بين هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية، حيث تتم الاستفادة بأكبر قدر ممكن من حجم التجارة العابرة للقناة، بما يعمل على تحويل المنطقة لمركز لوجيستي وإقامة مشروعات صناعية وتجارية وخدمية على ضفتي القناة.