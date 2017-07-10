أكــد عاهــل البحــرين الملك حمــد بــن عيســى آل خليفة، وقوف مملكة البحرين مع مصر وتأييدها لجميع الإجراءات التي تتخذها للتصدي للأعمال الإجرامية.

جاء ذلك في برقية عزاء ومواساة بعثها ملك البحرين للرئيس عبدالفتاح السيسي في ضحايا حادث رفح الإرهابي الذي وقع في شمال سيناء، بحسب ما اوردت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا) امس. وأعرب ملك البحرين، في البرقية، عن إدانته لهذه الأعمال الإجرامية الآثمة التي تتعارض مع كل القيم الإنسانية والشرائع السماوية، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالعافية وسرعة الشفاء وأن يحفظ مصر حكومة وشعبا من كل سوء.