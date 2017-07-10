أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأميركية لتبلغ 10.6 مليارات جنيه عام 2016 وتمثل 4.7% من صادرات مصر للعالم مقابل 9.4 مليارات جنيه عام 2015 بنسبة زيادة 12.3%.

وأوضح الجهاز الإحصاء في نشرته عن «العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأميركية» أن الصادرات من الملابس الجاهزة جاءت في المرتبة الأولى بنسبة 56.1% من إجمالي الصادرات المصرية للولايات المتحدة حيث بلغت 5.9 مليارات جنيه عام 2016 مقابل 5.7 مليارات جنيه عام 2015 بنسبة زيادة 4.1%.

وأشار إلى أن قيمة الواردات المصرية من اميركا بلغت 36.5 مليار جنيه عام 2016 وتمثل 5.5% من واردات مصر من العالم مقابل 33.5 مليار جنيه عام 2015 بنسبة زيادة 8.9%.

وبين أن الواردات من المراجل والآلات والأجهزة والأدوات الآلية استحوذت على المرتبة الأولى بنسبة 15.3% من إجمالي الواردات من الولايات المتحدة الأميركية حيث بلغت 5.6 مليارات جنيه عام 2016، مقابل 4.3 مليارات جنيه عام 2015 بنسبه زيادة 28.6%.

ولفت إلى أن الاستثمارات الأميركية في تأسيس الشركات بلغت 27.0 مليون جنيه عام 2016 مقابل 13.2 مليون جنيه عام 2015 بنسبة زيادة 104.9%. وأظهر تقرير الجهاز المركزي للاحصاء أن إجمالي عدد السائحين القادمين من الولايات المتحدة سجل 184.3 ألف سائح عام 2016 مقابل 188.7 ألف سائح عام 2015 بنسبة انخفاض 2.3%، كما تراجع عدد الليالي السياحية التي قضاها الأميركيون خلال تلك الفترة ليبلغ 1.3 مليون ليلة سياحية مقابل 1.5 مليون ليلة سياحية خلال فترة المقارنة بنسبة انخفاض 18.7%.