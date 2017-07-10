القاهرة- مجدي عبدالرحمن

قرر قطاع حماية وتطوير نهر النيل في وزارة الري طرح أراض طرح النهر وأملاك الري للمستثمرين لاستغلالها بنظام حق الانتفاع في مزادات علنية طبقا للقانون لتوفير الموارد المالية اللازمة للمشروعات الكبرى دون تحميل موازنة الدولة أعباء جديدة.

وفي هذا الصدد، قال صلاح عزي رئيس قطاع حماية النيل: يتم حاليا اعداد موقع متميز على النيل بالقاهرة الكبرى ليكون بداية الطرح على ان يتم طرحه خلال شهرين في مزاد عام وان الموقع يتميز بوجود مسطح بمسافة كبيرة يطل على النيل مباشرة ويتوسط مجموعة من الفنادق والكيانات الاقتصادية الكبرى وفي موقع يخلو من أي مراس ويتيح لمن يقع عليه المزاد بناء مركب يتكون من مطعم عائم وصالة وقاعة مؤتمرات بطول لا يقل عن 145 مترا وعرض يكفي هذه الخدمات. وكشف عزي انه يتم حاليا توفير عشرة مواقع على ان تكون جاهزة للطرح تباعا لتحويل مجرى نهر النيل الى كيان اقتصادي يدر ربحا على الدولة.