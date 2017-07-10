القاهرة ـ ناهد إمام

قال مدير الإدارة العامة للتقييم الجمركي بمصلحة الجمارك المصرية سعيد إبراهيم، إنه لم يطرأ أي تغيير على قائمة أسعار السلع شائعة الورود بصحبة المسافرين للعام الحالي 2017، منوها إلى أن ضريبة القيمة المضافة المطبقة هي 14%.

وأوضح إبراهيم في تصريح خاص لـ «الأنباء» انه لم تحدث اي زيادات في هذا الصدد بل على العكس، فإنه إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإعفاءات الجمركية أصبح ضمن تيسيرات القانون رفع حد الإعفاء للقادمين من الخارج إلى 1500 جنيه وذلك عن الأشياء الجديدة المعدة للاستخدام الشخصي والهدايا.

وأكد أن مصلحة الجمارك تعمل على الارتقاء بالأداء الجمركي وسرعة إتمام الإجراءات الجمركية على الأمتعة الشخصية والسلع الواردة صحبة الركاب.

وقال ابراهيم ان الإعفاءات الجمركية بشأن السلع الواردة بصحبة القادم الى مصر سواء مقيم أو سائح: تتضمن الملابس الشخصية المستعملة، وجميع ما يحمل من آلات كاتبة وتصوير وحاسبة، أو أجهزة راديو وتسجيل وفيديو سواء جديدة أو مستعملة، وايضا الحلي والمجوهرات الشخصية، والعطور، اضافة الى الأدوية المخصصة للاستعمال الشخصي.

وحول الرسوم الجمركية المفروضة على بعض السلع الواردة بصحبة السائحين الاجانب او المصريين القادمين من الخارج، أوضح ابراهيم أنها تتراوح ما بين 30 و60% للأجهزة الكهربائية والمنزلية والساعات إلى جانب 14% ضريبة قيمة مضافة على جميع السلع وضرب مثالا على ذلك، بأن الرسوم الجمركية المفروضة على أدوات المائدة الكريستال تبلغ 60% وضريبة القيمة المضافة 14%. كما أن نسبة الجمارك 60% على كل من: أجهزة التلفاز جميع الأنواع (الياباني والأميركي والأوروبي) والمكانس الكهربائية واجهزة الطهي المنزلي وافران الطهي الكهربائية (الميكروويف) والسخانات الكهربائية المنزلية والمدفئات التي تعمل بالزيت والثلاجات المنزلية والغسالات الأوتوماتيكية والاطباق وأجهزة التكييف والمراوح، اما الشاشات التي منشأها جنوب شرق آسيا وكاميرات الفيديو والتصوير الديجيتال فتبلغ نسبة جماركها 5%.

وبالنسبة لحقائب الادوات المنزلية (أطقم المائدة) فتبلغ نسبة الجمارك عليها 40%، والصواني 30%، وأطقم الحلل والاكواب 60%، بينما الجمارك على ساعات اليد الحريمي والرجالي ماركات تيسوت وسيكو ورولكس، تسدد عليها جمارك بمعدل 30% فضلا عن ضريبة قيمة مضافة 14%.