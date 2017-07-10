قال المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي د.أسعد عالم، إن مصر لديها برنامج طموح لإشراك الشباب في صنع القرار وتحقيق التنمية، باعتبارهم أساس النمو والتطور. وأوضح عالم خلال كلمته في مؤتمر «الشباب والتوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. مهارات أفضل وظائف أكثر» بالقاهرة امس، داعيا إلى أهمية إيجاد برامج لاستغلال طاقات وحماس الشباب في دول المنطقة لتحقيق أهداف النمو المستدام.

وبين أن هناك ثلاثة محاور أساسية لتوظيف الشباب يجب على دول المنطقة الاهتمام بها، المحور الأول هو توفير الوظائف الذي يمثل الشغل الشاغل للشباب وخاصة الجامعي منهم، موضحا أن توفير الوظائف لم تعد مهمة قاصرة على الحكومات، ومن هذا المنطلق لا بد من إشراك القطاع الخاص ليس فقط في توفير الوظائف بل أيضا في الارتقاء بمستوى الوظيفة المطروحة للشباب.

وذكر أن المحور الثاني هو ضرورة إمداد الشباب بالمهارات التي يحتاج اليها سوق العمل، وهذا الأمر يتطلب تعاونا بين القطاعين الحكومي والخاص لتسليح الشباب بما يؤهلهم للعمل بما يحقق الأهداف العامة للمجتمعات. وأشار المسؤول الاقليمي للبنك الدولي إلى أن المحور الثالث هو تشجيع الشباب على المشاركة في صناعة القرار، قائلا إنه من خلال متابعته للوضع في مصر عن قرب خلال العامين الأخيرين، فإن القاهرة انتهجت نهجا مميزا بوضع برنامج طموح لإشراك الشباب في عملية النمو بما يساعدها على تحقيق التنمية المستدامة بمشاركة مختلف فئات المجتمع.

من جهتها، قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر في كلمتها الافتتاحية لجلسات المؤتمر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى داعم للشباب وانه أطلق الكثير من المبادرات لدعمهم ويحرص على الالتقاء بهم بشكل مستمر، موضحة أن الشباب يمثل نحو 50% من سكان مصر وهي أكثر دولة بها ثروة شبابية في المنطقة، لافتة الى الشباب المصري من أذكى الشباب في العالم ولديه قدرة على الإبداع والتطوير من نفسه.