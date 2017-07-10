أكد سفير مملكة البحرين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة، أن المنامة تدعم السفيرة مشيرة خطاب مرشحة مصر لمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «يونسكو».

وأثنى السفير البحرينى على السيرة الذاتية والخبرات التي تتمتع بها السفيرة مشيرة خطاب والتي تؤهلها لقيادة منصب مدير «اليونسكو»، مؤكدا ثقته في قدرتها على أداء مهمتها باقتدار في حال فوزها بمنصب المدير العام للمنظمة.

وأشار إلى عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين، وما تتمتع به مصر من ثقل تاريخي وحضاري عريق وإسهامات بارزة في الحضارة الإنسانية، ومكانتها، ودورها الريادي في النهوض بالحركة العلمية والثقافية.