ألقت قوات أمن الإسكندرية القبض على مجموعة من العناصر المثيرة للشغب، عقب مباراة الزمالك وأهلي طرابلس الليبي في دوري أبطال إفريقيا للأندية، مساء الأحد.



وودع نادي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تعادله بهدفين لمثلهما أمام ضيفه أهلي طرابلس الليبي، في اللقاء الذي جمعهما ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات من البطولة.



واشتبكت الجماهير الغاضبة مع قوات الأمن المنوطة بتأمين الاستاد، حيث قامت العناصر المشاغبة بإحداث تلفيات بالاستاد.



وكانت الاشتباكات بدأت داخل المدرجات، حيث ردد الجماهير عبارات مسيئة للقوات المتواجدة للتأمين.



ومن ناحية أخرى .. شن رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضي منصور هجوما حادا على مجموعة ألتراس وايت نايتس المنتسبة لمشجعي الزمالك، حيث حمل تلك المجموعة مسئولية الخروج الإفريقي للزمالك .. مشددا على أنه لن يسمح لتلك المجموعة بدخول المدرجات.

وقال مرتضى منصور - في تصريحات عقب المباراة - إن وجود الوايت نايتس في مدرجات برج العرب أثر على أداء اللاعبين وزاد من توترهم.