القاهرة - هناء السيد

أكدت اللجنة الدائمة للإعلام العربي في جامعة الدول العربية على أهمية الدور الذي يجب أن تقوم به وسائل الإعلام بما يتناسب مع تطلعات الشعوب العربية والتصدي للتحديات التي تواجهها.

جاء ذلك خلال افتتاح أعمال الدورة العادية الـ 89 للجنة، والتي شارك فيها رئيس مجلس الإدارة مدير عام «كونا» رئيس اتحاد وكالات الأنباء العربية الشيخ مبارك الدعيج، فيما ترأست وفد الكويت في الاجتماعات مدير إدارة الإعلام العربي في قطاع الإعلام الخارجي بوزارة الإعلام لولوة السالم.

وعلى هامش أعمال اللجنة الدائمة للإعلام بالجامعة العربية، التقى الشيخ مبارك الدعيج مع رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ.ش.أ) علي حسن، الذي أشار إلى الحرص على تعزيز التعاون المشترك في كل مجالات العمل الإعلامي باعتبار أن وكالتي «أ.ش.أ» و«كونا» ركيزتان أساسيتان للإعلام العربي.

وأكد قوة ومتانة العلاقات الوطيدة التي تربط مصر والكويت، والتعاون المثمر والبناء بينهما في كل ما من شأنه دعم مسيرة السلام والأمن والاستقرار في ربوع المنطقة، فضلا عن خدمة مصالح شعبي البلدين الشقيقين.

من جانبه، أكد الشيخ مبارك الدعيج عمق العلاقات المصرية - الكويتية منذ أمد بعيد، مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين الشقيقين موجود دائما في كل المجالات، مشددا على أن «مصر هي الشقيقة الكبرى وبيت العرب لنا جميعا».

وأوضح ان «كونا» مستعدة لمواصلة التعاون بين الوكالتين ولديها مركز مميز للتدريب الصحافي والإعلامي على استعداد لقبول المتدربين من وكالة أنباء الشرق الأوسط، وأن هناك تواصلا بناء بين الوكالتين المصرية والكويتية.