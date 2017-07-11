القاهرة - ناهد امام

كشف رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الفريق مهاب مميش عن وجود مفاوضات مع تحالف عالمي من ٧ شركات بخصوص الاستثمار في تنمية المنطقة الاقتصادية، مشيرا إلى ان المفاوضات مستمرة أيضا مع تحالف «كي لاين» العالمي للتواجد في مصر قريبا.

وقال الفريق مميش في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: ان تثبيت رسوم العبور في قناة السويس، جذب سفنا إضافية، مضيفا «سنختار الوقت المناسب لزيادة هذه الرسوم»، مشيرا الى ان تعزيز التعاون مع وزارة الاستثمار لوضع مزايا وحوافز استثمارية للمستثمرين بالمنطقة.

هذا، وأعلن مميش انه تمت تسوية أوضاع 15 مستثمرا وحل مشكلاتهم في المنطقة، كما ستتم التسوية مع 5 مستثمرين وتوقيع عقود جديدة معهم خلال الأسبوع المقبل، مشيرا الى وجود طلبات كثيرة للاستثمار في المنطقة الاقتصادية، مبينا ان الجهود مستمرة لرفع تصنيف المنطقة من خلال قانون الاستثمار الجديد لتكون ضمن أكبر 7 مناطق اقتصادية عالميا.