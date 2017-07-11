أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل 6 ارهابيين في شقة بمحافظة اسيوط بعد تبادل لإطلاق النار مع قوات الامن، حيث عثرت على متفجرات كانت معدة لتنفيذ هجمات ارهابية.

وقالت الوزارة في بيان أمس إن الارهابيين الستة كانوا يختبئون في شقة سكنية بمنطقة غير مأهولة بالسكان في مركز ديروط، وبادروا بإطلاق النار على قوات الشرطة التي كانت تستعد لمداهمة المكان، لترد الشرطة بإطلاق النار وتقتلهم جميعا.

واشار البيان القتلى الى ان هؤلاء الارهابيين كانوا يتخذون من هذه الشقة «وكرا تنظيميا لهم وللإعداد لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية بنطاق محافظات الوجه القبلي»، مشيرا الى انه جار تحديد هويات هؤلاء الأشخاص.

وذكر البيان أن الشرطة عثرت بحوزتهم على خمسة أسلحة آلية وقنبلة دفاعية وطلقات وملابس عسكرية ومطبوعات تحتوي على أفكار التنظيم الذي ينتمون إليه ووسائل إعاشة. ونشرت وزارة الداخلية صورة لجانب من هذه المضبوطات، وظهر فيها أيضا علم صغير لتنظيم «داعش» الارهابي.