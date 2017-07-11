القاهرة ـ هناء السيد

أعرب منظمو الرحلات الألمان عن سعادتهم بحجوزات صيف 2017، مشيرين إلى أن مصر واليونان تعتبران الفائزتين الرئيسيتين في هذه الحجوزات، وذلك وفقا لما نشره موقع «FVW» الألماني المتخصص في الشأن السياحي.

وفسر منظمو الرحلات السياحية الألمانية ارتفاع معدلات الحجوزات إلى مصر هذا الصيف بالأسعار التنافسية التي يمتاز بها المقصد المصري ما يجعله ينافس بقوة لاستعادة الحركة السياحية الوافدة إليه، مؤكدين استعادة السياح الألمان الثقة في السياحة المصرية.

وأوضح رئيس شركة توماس كوك الألمانية أن صيف 2017 سيكون أفضل من العام الماضي، متوقعا ارتفاع الحجوزات الصيفية بنسبة 4.5% هذا الصيف بعد انخفاضها بشكل كبير العام الماضي.