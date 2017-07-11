القاهرة - مجدي عبدالرحمن

اقترحت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات منح الإقامة للاجانب مقابل شراء عقار لا تقل قيمته عن 100 ألف دولار، مشيرة إلى أن هذا المقترح سيساهم عند تطبيقه في انعاش سوق العقارات في مصر، مشيرة الى أن هذا الامر مطبق في عدد من دول المنطقة.

وقال رئيس الغرفة طارق شكري ان تطبيق مقترح الغرفة ستكون له آثار إيجابية على الاستثمار الأجنبي في مصر حيث سيمنح استقرارا للمستثمرين، مضيفا: «أن مصر لديها فائض في المعروض من العقارات ولا يوجد عجز وبالتالي فلن تحدث أي أزمة».

من جهته، قال م.فتح الله فوزي مؤسس مجموعة «مينا» للاستثمار العقاري إن مقترح غرفة التطوير العقاري يعطي ميزة تنافسية لسوق العقارات المحلي.

وأضاف فوزي في تصريحات لـ«الانباء» أن هذا المقترح من شأنه أن يجذب مستثمرين خاصة أن العقارات في مصر اسعارها تنافسية نظرا لأن الأسعار في مصر تساوي ربع قيمة نظيرتها في الدول المحيطة بنا وهذا القرار سيصب في صالح الصناعة والسوق العقاريين.

وأوضح أن العقار في مصر سيظل كسابق عهده مخزنا للقيمة ووعاء آمنا للاستثمار لأنه خلال الأعوام السابقة لم يحدث تراجع لأسعار العقار حتى في ظل أشد الازمات الاقتصادية، وظل العقار محتفظا بقيمته.

بدوره، اشار م.هاني العسال رئيس مجلس إدارة شركة مصر إيطاليا القابضة للاستثمار أن هذا المقترح ليس بدعة خاصة ان اليونان واسبانيا وبعض الدول الأخرى تتبع هذا الإجراء بل إن هناك بعض الدول تمنح الجنسية وليس الإقامة فقط كأسلوب لجذب المستثمرين لشراء العقارات.

وتابع: «لدينا أكثر من 15 مليون أجنبي يعيشون في مصر بدون ان يدفعوا ضرائب وهذا القانون سيساهم في ان هؤلاء يدفعون مبالغ مالية للاستثمار في شراء عقارات مقابل أن يحصلوا على إقامة وفي نفس الوقت هو حاصل على وحدة سكنية وسيربح منها خاصة أن العقار يربح في مصر بشكل كبير مقارنة بالدول الاخرى فضلا عن أن العقار في مصر من أرخص أنواع العقارات في العالم.

من ناحية اخرى، قال م.عبدالمطلب عمارة نائب وزير الإسكان لقطاع تطوير وتنمية المدن الجديدة بهيئة المجتمعات العمرانية لـ«الانباء» ان الهيئة تستهدف استكمال تنفيذ 350 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الدولة للإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل «المليون وحدة» قبل نهاية العام الحالي2017 بكل المدن الجديدة التابعة للهيئة.

وأضاف عمارة أن الوحدات التي سيتم انهاؤها قبل نهاية العام الجارى يتم تنفيذ المرافق الأساسية والمباني الخدمية المطلوبة لها في التوقيت نفسه.