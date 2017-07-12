قال وزير التموين د.علي مصيلحي إن مصر تستهدف زيادة إنتاج الأرز خلال الموسم الحالي إلى نحو مثلي مستواه في العام الماضي.

وأوضح د.مصيلحي في مؤتمر صحافي بعد لقائه رئيس الوزراء بمقر الهيئة العامة للاستثمار، امس، أن الحكومة مستمرة في حظر تصدير الأرز، مشيرا الى ان المخزون «وفير» ويكفي البلاد، مشيرا إلى أن المساحة المنزرعة تبلغ 1.8 مليون فدان أرز.

ولفت إلى إعادة النظر في إعادة تكلفة الطحن والخبز.

وقال مسؤول بوزارة التمويــن لـ «رويتــــرز» إن احتـــيــــــــاطـــي الأرز الاستراتيجي سيرتفع في غضون عشرة أيام إلى ما يكفي لتلبية احتياجات 12 شهرا.

وكانت وزارة التموين أعلنت امس الأول ان مصر ستواصل حظر تصدير الأرز خلال الموسم المقبل.

وقالت الوزارة في بيان نقلا عن وزير التموين «مجلس الوزراء وافق على استمرار سريان قرار إغلاق باب تصدير الأرز خلال الفترة القادمة لحين تأمين احتياجات السوق المحلي».