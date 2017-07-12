ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد سكان مصر بلغ حتى امس، 93 مليونا و332 ألف نسمة، مشيرا إلى ارتفاع عدد السكان من 72.8 مليون نسمة عام 2006 (آخر تعداد سكاني) إلى 92.1 مليون نسمة في بداية عام 2017 بزيادة 19.3 مليون نسمة عن بيانات آخر تعداد، منهم 51% ذكورا، و49% إناثا.



وأوضح الإحصاء في بيان بمناسبة «اليوم العالمي للسكان» والذي يوافق 11 يوليو من كل عام أن محافظة القاهرة تعتبر أكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان، بعدد سكان حوالي 9.6 ملايين نسمة، بينما جاءت محافظة جنوب سيناء كأقل المحافظات عددا في السكان حيث بلغ 173 ألف نسمة في الأول من يناير 2017.

وأضاف أن المجتمع المصري يعتبر مجتمعا شابا، حيث تشكل الفئة العمرية (أقل من 15 سنة) ثلث السكان بنسبة 31.3%، بينما قدرت نسبة السكان من كبار السن (65 سنة فأكثر) 4.3% فقط في بداية عام 2017.

ولفت البيان إلى أن نسبة سكان الحضر تبلغ حوالي 43% مقابل 57% سكان الريف، وبلغ معدل الإعالة العمرية لإجمالي الجمهورية 54.9% في يناير الماضي، كما ارتفعت الكثافة السكانية من 71.5 نسمة/كم2 عام 2006 إلى 92.4 نسمة/كم2 عام 2017.

وأشار إلى أن معدل المواليد ارتفع من 25.7 مولودا حيا لكل ألف من السكان (عام 2006) إلى 28.6 مولودا حيا لكل ألف من السكان (عام 2016)، في حين انخفض معدل الوفيات بنسبة طفيفة من 6.3 حالات وفاة لكل ألف من السكان (عام 2006) إلى 6.1 حالات وفاة لكل ألف من السكان (عام 2016)، وقد ارتفع معدل الزيادة الطبيعية خلال الفترة (2006-2016) ليبلغ 2.3% بزيادة 0.4%.