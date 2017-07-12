القاهرة - خديجة حمودة
استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي وفدا من البرلمان الإيطالي برئاسة نيكولا لاتوري رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ وعضوية ماوريتسيو جاسباري نائب رئيس مجلس الشيوخ.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أكد أهمية مواصلة تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين وتكثيف الزيارات المتبادلة بين أعضاء البرلمانين، بما يسهم في زيادة التفاعل الشعبي ويضيف زخما متجددا لعلاقات الصداقة المتميزة بين الشعبين المصري والإيطالي.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال اللقاء مناقشة سبل تفعيل العلاقات السياسية بين الدولتين، واستعراض مجمل تطورات قضية الطالب الإيطالي ريجيني، حيث أكد الرئيس السيسي أهمية مواصلة التعاون الوثيق والمستمر بين جهات التحقيق في البلدين.