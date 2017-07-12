القاهرة ـ خديجة حمودة ـ أ.ش.أ

أكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازي حرص مصر على دعم العملية السياسية من خلال الحوار الوطني الليبي، والتوصل إلى حلول توافقية للقضايا الجوهرية التي تؤثر على استقرار الأوضاع في ليبيا لاستكمال بناء هيكل الدولة ومؤسساتها الوطنية.

جاء ذلك خلال لقاء الفريق حجازي مع الفريق توماس وولد هوسر قائد القيادة الأفريقية الأميركية وبيتر بودي سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا.

وذكرت بيان صادر عن القوات المسلحة المصرية، أن اللقاء تناول تبادل الرؤى تجاه تطورات الأوضاع على الساحة الليبية والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الوفاق الوطني الليبي في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها مصر لتسوية الأزمة الليبية.