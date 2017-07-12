القاهرة - ناهد امام

دشنت مؤسسة «الوليد للإنسانية» بالتعاون مع مؤسسة «مصر الخير»، المرحلة الثانية من مشروع «سترة» لتحسين بيئة السكن لـ 10000 أسرة في 8 محافظات بانحاء الجمهورية وذلك بتكلفة مليار جنيه.

وبهذه المناسبة قالت الأميرة لمياء بنت ماجد بن سعود آل سعود الأمين العام لمؤسسة «الوليد للإنسانية» في تصريحات خاصة لـ «الانباء» إن هناك تعاونا مشتركا مع مؤسسة «مصر الخير» على نحو يعكس التعاون على مستوى المنطقة العربية لخدمة أهداف تنموية مشتركة ومستدامة.

وأشارت إلى ان مؤسسة «الوليد للإنسانية» تركز على جانبين أساسيين في عملها، هما: تمكين الشباب، ورفع مستوى الوعي والتفاهم بين الشعوب والثقافات المختلفة.

من جهته، ثمن رئيس مجلس أمناء مؤسسة «مصر الخير»، د.علي جمعة خلال إطلاق فعاليات المرحلة الثانية لمشروع «سترة»، حرص مؤسسة الوليد للإنسانية على دعم التنمية المجتمعية في محافظات الصعيد مما يدعم العلاقات المصرية- السعودية.