أكدت وزيرة الدولة للهجرة والمصريين بالخارج نبيلة مكرم، حرص الدولة على دعم حماية حقوق المصريين بالخارج، مشيرة إلى أن الوزارة تستخدم آليات جديدة للتواصل مع المصريين في الخارج، أبرزها منتدى «معا من أجل مصر» وبرنامج «مصر بتتطور».

وقالت وزيرة الهجرة - في تصريح امس - إن هذه الخطوة تأتي كنتيجة لمؤتمر «مصر تستطيع بالتاء المربوطة» الذي نظمته وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة مؤخرا تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي كان من بين توصياته إطلاق منتدى المصريين بالخارج للتواصل مع المصريين بمختلف دول العالم.

ويأتي تدشين برنامج «مصر بتتطور»، كوسيلة جديدة للتواصل مع المصريين بالخارج، حيث يذاع هذا البرنامج على قناة الوزارة على اليوتيوب ومواقعها، وهو موجه لدعم المصريين في دول المهجر لمناقشة مشكلاتهم، وذلك بالتعاون مع داليا الشافعي ‏مصطفى المستشارة النفسية والخبيرة في تطوير الذات ‏وعلوم القيادة بكندا، إحدى المشاركات بمؤتمر «مصر تستطيع بالتاء المربوطة».

أما «مصريون حول العالم.. معا من أجل مصر» هو شعار حملة منتدى المصريين بالخارج الذي أطلقته الوزارة رسميا على الرابط Expats.emigration.gov.eg، في ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحقيق استمرار التواصل مع أبناء الوطن بالخارج للتعرف على مقترحاتهم وآرائهم.

ويحمل منتدى المصريين بالخارج، عددا من الروابط الهامة للمصريين بالخارج، بينها رابط خاص ببنك الأفكار لتلقي آراء ومقترحات المصريين بالخارج، ورابط للمنتدى لإتاحة الفرصة التواصل بين المصريين بالخارج، وضم أيضا المنتدى في تصميمه عددا من الصور التي تعكس عظمة الحضارة المصرية والمشروعات القومية.

وأشارت مكرم، إلى إن المنتدى يهدف لخلق بيئة تعاون وتواصل مستمر بين الوزارة وأبناء الوطن في جميع أنحاء العالم وبعضهم البعض، لافتة إلى أنه أيضا بمنزلة بنك للمعلومات والأفكار والمقترحات من المصريين بالخارج.