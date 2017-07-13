القاهرة ـ خديجة حمودة
عقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اجتماعا ضم رئيس مجلس الوزراء م.شريف إسماعيل ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د.مصطفى مدبولي ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر تناول آخر التطورات الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تمت مناقشة العرض المقدم من شركة «سي إف إل دي» الصينية للاستثمار في البنية الأساسية للعاصمة الإدارية وبناء عدد من المصانع بقيمة 4 مليارات دولار خلال السنوات الـ 5 المقبلة، على أن يصل حجم استثمارات الشركة خلال السنوات العشر القادمة إلى 13.5 مليار دولار، كما تتضمن خطة الشركة إنشاء قرية ذكية، ومنطقة للصناعات المتقدمة تكنولوجيا وصديقة للبيئة ومدينة سكنية، إلى جانب مجموعة متكاملة من الطرق والمرافق والخدمات.