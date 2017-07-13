القاهرة- ناهد إمام

استقبل رئيس هيئة قناة السويس، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الفريق مهاب مميش وفدا بولنديا من مسؤولي المنطقة الاقتصادية لإقليم «بوميرنيا» ضم كلا من رئيس الغرفة البولندية الإفريقية التجارية فيليب ساس، ويانسيك بودا سكرتير أول الشؤون الاقتصادية وبعض مسؤولي المنطقة الاقتصادية البولندية، وذلك لاستكمال المباحثات الخاصة بإنشاء منطقة اقتصادية بولندية في محور تنمية قناة السويس.

وأبدى استعداد الجانب المصري في التعاون مع پولندا في مجالات الاستثمار والصناعة، مؤكدا خلال لقائه مع الوفد على تنوع الفرص الاستثمارية بشكل خاص في محور التنمية والمناطق الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لما تتمتع به من تنوع جغرافي وحوافز استثمارية جاذبة للاستثمار.

وأضاف الفريق أن الفترة المقبلة ستشهد خطوات جادة في إنشاء هذه المنطقة خاصة ان هناك بعض الاستثمارات البولندية التي تحتاجها المنطقة وهي بلا شك إضافة للمنطقة وستعمل على زيادة تنافسية المنطقة وزيادة الإقبال عليها.

ومن جانبه قال فيليب ساس ان هذه الزيارة هي الثانية للمنطقة الاقتصادية لرؤية المشروعات على أرض الواقع والتعرف على تفاصيل أكثر عن المناطق الصناعية التابعة، وكذلك تجميع المعلومات والبيانات لعرضها على المستثمرين البولنديين الراغبين في الاستثمار في مصر، وأضاف فيليب ساس أن الاتفاقيات التجارية الحرة الموقعة عليها مصر من شأنها تسهيل التداول التجاري بين مصر وأفريقيا، كما أن مصر تعتبر بوابة للسوق العالمي من خلال طريق الحرير، وكذلك ما تمتلكه من عمالة ماهرة وانخفاض تكلفة الاستثمار في مصر.

وقام الوفد بجولة في المنطقة الجنوبية، حيث زار المطور الصناعي «SIDC» السويس للتنمية الصناعية، والمطور الصيني تيدا، ورؤية المصانع العاملة بمنطقة العين السخنة.