القاهرة - مجدي عبدالرحمن

قرر مجلس النواب اصدار تشريع جديد يقضي بعقوبة السجن بما يتراوح ما بين 3 الى 15 سنة بحسب مطالب النواب وغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه كعقوبة للتطاول على الدولة او القوات المسلحة.

واكد وكيل لجنة الدفاع والامن القومي يحيى كدواني لـ«الأنباء» على ضرورة تغليظ عقوبة التطاول على الجيش والدولة وقال في تصريحات له ان هناك حاجة لإصدار قانون للجرائم الإلكترونية يغلظ العقوبة على الجرائم التي تسيء للدولة بالحبس من 6 شهور لـ 3 سنوات مع غرامة 50 ألف جنيه ويمكن زيادتها فيما بعد إذا لم تحقق الردع.

وقال كدواني إن البلاد في حالة حرب ضروس تخوضها الدولة بمؤسساتها المختلفة وفى مقدمتها المؤسسة العسكرية.

وأضاف أنه في الوقت الذي يستشهد فيه أبطال أعزاء في مواجهة الإرهاب فإن هناك بعض العناصر المخربة الوضيعة التي تسيء للقوات المسلحة وتسيء لعناصرها وتسعى لخفض معنوياتها.

وقال النائب انه أمام الهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الجيش فإن هناك حاجة لتغليظ عقوبة التطاول على الجيش والدولة

من جانبه، قال خالد حنفي عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إن هناك نصوصا في قانون العقوبات تخص التطاول على القوات المسلحة.

وطالب النائب بتشديد العقوبة بحسب كل حالة بحيث تصل لـ 15 سنة سجن، مؤكدا ضرورة تحديث نصوص قانون العقوبات بحيث تنص على عقوبات حال التطاول على القوات المسلحة عبر الفيسبوك الذي أصبح آفة ووسيلة لنشر الشائعات.

وعلى صعيد مواز، قال عبدالمنعم العليمي عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إن قانون العقوبات الحالي به مواد خاصة بالسب والقذف تكفي لمواجهة المتطاولين على القوات المسلحة.