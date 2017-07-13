أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن إحدى كبريات الشركات التركية المنتجة للزجاج ستقوم بضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري بقيمة تصل إلى 100 مليون دولار بعد إتمامها صفقة للاستحواذ على احدى الشركات المصرية المنتجة للزجاج بمدينة 6 أكتوبر بقيمة بلغت 50 مليون دولار، مشيرا إلى ان الشركة بصدد البدء في مرحلة التطوير تمهيدا لبدء الإنتاج الفعلي خلال العام المقبل.

وذكرت وزارة التجارة والصناعة في بيان أن ذلك جاء خلال اللقاء الموسع الذي عقده وزير التجارة والصناعة مع وفد شركة باشا بختشة التركية برئاسة سيميل توكل نائب رئيس مجلس ادارة الشركة حيث استعرض اللقاء مشروع الشركة الجديد بالسوق المصري والاستثمارات المستقبلية التي تعتزم ضخها في مصر في مجال صناعة الزجاج خلال المرحلة المقبلة.