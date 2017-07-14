القاهرة ـ ناهد إمام ووكالات

عقد د. مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اجتماعا مع د. محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، لبحث موقف 11 منطقة عشوائية غير آمنة بالمحافظة، تقع تحت خطوط الضغط العالي، وذلك بحضور م.أسامة عسران نائب وزير الكهرباء، وم. جابر دسوقي مصطفى رئيس الشركة القابضة للكهرباء، وم. خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات.

وقال د. مصطفى مدبولي هدفنا هو الحفاظ على حياة ساكني تلك المناطق وتأمينهم، وتوفير مستوى حياة أفضل اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا لهم.

وصرح الوزير بأنه يوجد بمحافظة القليوبية نحو 11 منطقة عشوائية غير آمنة، تقع تحت خطوط الضغط العالي، حيث قام المواطنون ببناء نحو 4 آلاف وحدة سكنية على نحو 40 فدانا، بالمخالفة، حيث تقع هذه المباني تحت خطوط الضغط العالي، وهو ما يمثل خطورة داهمة على أرواحهم وصحتهم.

وأوضح د. مصطفى مدبولي أنه تم الاتفاق على توفير وحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بالمحافظة لساكني هذه الوحدات الخطرة المخالفة، حيث إن تكلفة نقل خطوط الضغط العالي بالـ 11 منطقة تصل إلى نحو 2.2 مليار جنيه، وهذا مبلغ ضخم جدا، خاصة أن هناك نحو 45 منطقة على مستوى الجمهورية بها نفس المشكلة، وبالتالي سيبدأ المحافظ، ومسؤولو صندوق تطوير العشوائيات في عقد اجتماعات مع ساكني هذه المناطق للاتفاق على نقلهم إلى وحدات سكنية جديدة، في مناطق آمنة مخططة، وتتوافر بها الخدمات المختلفة، بمشروع الإسكان الاجتماعي بالمحافظة، على أن يتم تطبيق هذا المقترح على باقي نماذج المناطق العشوائية غير الآمنة التي تقع تحت خطوط الضغط العالي.

إلى ذلك، وضعت وزارة الإسكان حجر الأساس لمشروع تطوير منطقة الجبيل بمدينة طور سيناء، بمحافظة جنوب سيناء، ويتضمن المشروع بناء 60 منزلا بدويا لأهالي المنطقة غير الآمنة بتكلفة تقديرية حوالي 15 مليون جنيه.

من ناحية اخرى، أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د. مصطفى مدبولي أنه سيتم غدا إجراء القرعة العلنية اليدوية لتخصيص قطع الأراضي السكنية المميزة بمدينتي «غرب قنا» و«ناصر» بغرب أسيوط، للمتقدمين للحجز بالمدينتين خلال الفترة من 9/4/2017 إلى 15/5/2017.

وأكد أنه سيتم إجراء القرعة لتحديد موقع القطعة التي سيحصل عليها الحاجز فقط، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستيعاب جميع حاجزي الأراضي السكنية المميزة، التي طرحتها الوزارة، بالمدينتين، وأن كل من تقدم للحجز، ودفع المقدم، سيحصل على قطعة أرض.