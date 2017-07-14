القاهرة ـ خديجة حمودة

في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية على استمرار تنمية وتعزيز العلاقات العسكرية مع فرنسا وتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم التدريبية بين الدول الشقيقة والصديقة، اختتمت فعاليات التدريب البحري المشترك المصري ـ الفرنسي (كليوباترا 2017) والذي استمر لعدة ايام بالبحرين الأحمر والمتوسط، بمشاركة العديد من القطع البحرية للجانبين وحاملتي المروحيات «جمال عبدالناصر» و«انور السادات».

اشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة منها تنفيذ تشكيلات الإبحار والتعامل مع الأهداف المعادية بكفاءة عالية بمشاركة العديد من الوحدات والقطع البحرية، وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها، واستقبال وإقلاع الطائرات الهل على حاملتي الطائرات لكلا الجانبين، والتدريب على كل مراحل المعركة التصادمية في عرض البحر، وتأمين الوحدات البحرية المشاركة في التدريب باستخدام أسلحة الدفاع الجوي بالإضافة إلى أعمال الانزال البحري للافراد والمعدات على الساحل باستخدام وسائل الإبرار الخاصة بمختلف القطع البحرية، وتنفيذ تمارين المواصلات الإشارية لاتخاذ الأوضاع الهجومية والدفاعية، وتدريب أطقم الوحدات البحرية على كل المواقف الطارئة بكفاءة عالية.

حضر المرحلة الرئيسية للتدريب الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية المصرية والفريق أول كريستوف برازوك قائد القوات البحرية الفرنسية والذى أشاد بالمهارات الميدانية والقتالية للعناصر المشاركة في التدريب وبالجهد المبذول والمستوى المتميز للقوات المنفذة للتدريب وقدرتها على تنفيذ مختلف المهام، مؤكدا على عمق العلاقات التي تربط العسكرية المصرية والفرنسية ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وأكد الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية عمق العلاقات التي تربط الدولتين الصديقتين وتبادل الخبرات والتعرف على كل ما هو جديد في اساليب القتال البحري للعناصر المشاركة في التدريب والتطلع الى المزيد من التدريبات في المرحلة المقبلة.