صرح م.عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة بأن العاصمة في اطار سعيها الحثيث الى تطوير اسطول النقل العام وتحديث مركباته تهدف في المقام الاول الى توفير وسائل مواصلات مريحة وبأسعار متعددة تناسب شرائح المجتمع المختلفة، خاصة في ظل ارتفاع اسعار الوقود التي اعقبها ارتفاع في اسعار وسائل النقل الخاصة بصورة تجاوزت قدرة بعض شرائح المجتمع.

وقال المحافظ امس ان معاناة القاهرة من التكدس المروري نتيجة كثرة السيارات الخاصة التي تسير في شوارعها وهو الامر الذي يزيد من نسب التلوث بها جعل المحافظة تحاول توفير وسائل مواصلات عامة جديدة بها مميزات هذه السيارات لتكون بديلا مناسبا لجذب مستخدمي السيارات الخاصة وتشجيعهم على تقليل الاعتماد عليها.

وأشار المحافظ الى ان هيئة النقل العام تعتمد في التطوير على ميزانيتها الخاصة وكذلك على الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير وسائل ذات كفاءة عالية وإمكانات حديثة ومميزة.

وأوضح عبدالحميد أن أتوبيسات النقل العام الجديدة - ميني باص 27 راكبا- التي تسيرها شركة مواصلات مصر وهي احدى شركات النقل الجماعي المتعاقدة مع هيئة النقل العام لتنفيذ مشروع النقل الجماعي الذكي تخضع لرقابة المحافظة للتأكد من تقديمها الخدمات المميزة المتعاقدة عليها والالتزام بخطوط السير المحددة من قبل هيئة النقل العام وكذلك التعريفة المقررة.

وأضاف المحافظ ان الأتوبيسات الجديدة التي تسيرها الشركة بشكل تجريبي في خط مطار القاهرة دوران شبرا تتميز بالخدمات العالية التي تقدمها من تذاكر إلكترونية تبلغ قيمتها في التشغيل التجريبي 5 جنيهات وبها خدمة الانترنت -wifi - ومكان USB لشحن الموبايل وسماعات بجوار كل كرسي ليستمع الراكب للإعلانات المعروضة من دون ازعاج باقي الركاب كما توجد شاشة LCD.. وتتميز السيارة بارتداء سائقيها زيا رسميا موحدا وبها كاميرات لمراقبة الأتوبيس من الداخل لضمان أمان الركاب بالإضافة الى ان كل السيارات مكيفة ولكل راكب مقعد مخصص ولا يسمح فيها بالوقوف نهائيا وبالتالي يمكن للسيارة عدم الوقوف في احدى المحطات في حالة اكتماله بالعدد وعدم نزول اي راكب.

وذكر انه جار تجهيز هذه السيارات لتعمل من خلال منظومة الكارت الذكي المسبوق الدفع للتذاكر والتي تتواكب والتوجه العام للدولة للتحول نحو المجتمع اللانقدي.

من جانبه، قال الدكتور هشام طه الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات مصر ان دراسة الجدوى التي اجرتها الشركة قبل تنفيذ المشروع وجدت ان هناك حاجة ماسة لوجود وسائل نقل حضارية مزودة بأنظمة تكنولوجية في القاهرة كمثيلاتها في كل عواصم العالم وتستهدف بشكل اساسي جذب اصحاب السيارات الخاصة بترك سياراتهم واستخدام وسائل النقل العام.

وأضاف أن الاتوبيسات الجديدة ستستخدم تطبيقا ذكيا يتم تداوله لأول مرة في مصر يوضح للعميل خط سير الرحلة ووقت الوصول وكل بيانات السيارة والسائق لتوضح له جميع الخيارات المطروحة لاتجاه الرحلة.

وأكد طه أنه تم اتباع نظام دقيق للصيانة اليومية الدورية للمركبات للتأكد من عملها بكفاءة بكل الاجهزة الملحقة بها وتقديم الخدمات على أعلى مستوى، كما تم اعداد برامج تدريب للسائقين واغلبهم من الشباب على التعامل مع الاجهزة الملحقة بالسيارة كذلك على حسن التعامل مع المواطنين والالتزام الدقيق بالمواعيد وخطوط السير.