القاهرة ـ ناهد إمام

في اطار عودة المصريين من الخارج لقضاء اجازاتهم الصيفية وتنشيطا للسوق الداخلي، قررت «الكترولكس مصر» عدم رفع اسعار منتجاتها، خاصة عقب الزيادة الأخيرة على المحروقات والكهرباء، موضحة أن الشركة لديها مخزون من المنتجات بالأسعار القديمة وسيتم بيعه طبقا لهذه الأسعار دون أي زيادة. من جانبه، قال العضو المنتدب للشركة د.حاتم مصطفى لـ «الانباء»: ان الشركة تقوم حاليا بدراسة الوضع من كل جوانبه للبحث عن سبل مبتكرة تقلل من نسبة الزيادة المتوقعة بحيث لا يتحمل المستهلك أي أعباء إضافية مع الحفاظ علي نفس جودة المنتجات.

وأشار إلى أن احد الحلول الحالية السريعة للتعامل مع هذا الوضع هو عقد اتفاقات مع عدد من البنوك لتوفير منتجات الشركة بالتقسيط دون أي فوائد لمن يمتلكون كارت ائتمان من هذه البنوك، إضافة إلى نظام «باندل» الذي يتيح للشباب الحصول على سلع مجانية عند شرائه سلعة استهلاكية محددة، وذلك للتغلب على الركود في قطاع التجزئة.