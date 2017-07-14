القاهرة - مجدي عبدالرحمن

أعلنت نقابة الصيادلة تحريك دعوى قضائية ضد وزير الصحة د.أحمد عماد الدين بتهمة الاساءة الى الصيادلة بعد ان قام بتحذير المواطنين من شراء عبوات ألبان الأطفال من الصيدليات وقصر شرائها على المنافذ التابعة لوزارة الصحة. وأعلنت النقابة تقديم الدعوى وفقا لما صرح به الأمين العام للنقابة د.احمد فاروق ضد الوزير اذا لم يقدم اعتذارا رسميا الى النقابة والصيادلة. واتهمت النقابة الوزارة بإثارة البلبلة لغموض التصريحات الصادرة عنها في وقت لا تعود بالنفع على الجميع وكشفت النقابة عن ان الأكثرية من الألبان تم استيرادها وتوزيعها عبر شركات وطنية.