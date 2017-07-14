القاهرة - مجدى عبدالرحمن

اتفق أعضاء لجنة التعليم في مجلس النواب على الحصول على موافقة وزارة التربية والتعليم النهائية لزيادة الحد الأدنى لمرتب المدرسين إلى 3500 جنيه وبحد أقصى 8500 جنيه. وكشفت د.ماجدة نصر عضو اللجنة ان أعضاء اللجنة اتفقوا على وضع جدول لرواتب المدرسين الجديدة يبدأ بـ 3500 جنيه حدا أدنى و8500 جنيه حد أقصى. وأكدت أن الحكومة والبرلمان متفقان على زيادة رواتب المدرسين لكن الاختلاف في نسب الزيادة، حيث ترى الحكومة أن تكون الزيادة 2500 جنيه حدا أدنى و6500 جنيه حدا أقصى فيما يرى البرلمان ممثلا في لجنة التعليم أن تكون الزيادة 3500 جنيه حدا أدنى و8500 جنيه حدا أقصى.