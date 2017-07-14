قال سيد حسن وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب انه يؤيد توجه الحكومة في زيادة سعر توريد القطن أكثر من العام الماضي وشرائه من الفلاحين بأسعار مناسبة، مشيرا إلى أن الاهتمام بزراعة القطن يساعد في توفير احتياجات السوق المحلى والتصدير للخارج. وأضاف وكيل لجنة الزراعة والري، بحسب «اليوم السابع»، أن على الحكومة تقديم دعم أكبر للفلاح لأنه الحلقة الأهم في منظومة الإنتاج، ويجب أن يلقى مقابلا ومزيدا من الاهتمام من الدولة. وأشاد حسن، بعودة الحكومة لمشروع البتلو وعدم ذبح الإناث من الماشية، مؤكدا أن هذه الإجراءات ستساعد في سد فجوة احتياجات السوق.

كان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قال ان سعر توريد القطن سيكون أكثر من العام الماضي، لافتا إلى أن هناك سعرا مبدئيا، تم تحديده، ولكن الإعلان عنها سيكون بعد الاجتماع مع وزير الزراعة، موضحا أن هناك اتجاها والنية لشراء القطن الخاص بالإكثار، مضيفا أن هناك عودة لمشروع البتلو مرة أخرى.