قررت النيابة المصرية حبس علا القرضاوي ابنة يوسف القرضاوي وزوجها حسام الدين خلف، الأمين العام المساعد لحزب الوسط، 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 316 لسنة 2017.

وقال أحمد أبو العلا ماضي، المحامي عن المتهمين، إن نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس قررت تجديد حبس حسام خلف القيادي بحزب الوسط وزوجته علا القرضاوي 15 يوما على ذمة تحقيقات تجريها معهما بتهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان.

ابنة القرضاوي وزوجها يواجهان اتهامات بارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والدعوة للتظاهر دون تصريح، والتحريض على العنف، ومد الجماعة بتمويل أجنبي من دول خارجية، والتمويل لأنشطتها وعملياتها الإرهابية.

تحريات أجهزة الأمن المصرية كشفت أن ابنة علا القرضاوي لها دور في تمويل تظاهرات جماعة الإخوان، وأنها كانت تتواصل مع أعضاء اللجنة الإدارية العليا للجماعة، وعلى رأسهم محمد عبدالرحمن المرسي، أبرز قيادات الجماعة في مصر والمحبوس حاليا على ذمة نفس القضية، وتولت نقل التكليفات الخارجية إلى المكاتب الإدارية لجماعة الإخوان في مصر، وتوصيل طلباتهم بخصوص الدعم المالي المطلوب من قيادات الجماعة في الخارج.